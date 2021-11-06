برلماني يطالب بإعادة هيكلة النشاط الصناعي

طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تحقيق التنمية الصناعية وإعادة هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة لما لها من مردود إقتصادى كبير وتساعد على زيادة معدلات النمو الإقتصادي للدولة .

وقال قريطم فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه يجب وضع الالية المناسبة التى تساعد هذه المصانع على العودة من جديد لزيادة معدلات الانتاج المحلى بكامل طاقته وهو الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب بما بساعد على مواجهة شبح البطالة.

ودعا النائب علاء قريطم جميع اصحاب المهن والصناعة بالإنضمام للمنظومة الانتاجية الصناعية لكي الإستفادة المتبادلة مع الدولة ودفع حركة الانتاج و تشغيل الشباب، ومن ثم دخوله المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن الصناعة هي عصب الدولة ولابد من إهتمام الدولة بهذا القطاع الإستراتيجى الهام.

وأكد النائب علاء قريطم أن الإهتمام بالصناعة سوف يحقق زيادة إنتاجية كبرى ويوفراحتياجات المجتمع والاكتفاءالذاتي والتصدير مما يعود علي توفيرعملة صعبة للدولة وللمستثمر وكذالك القضاء علي البطالة وتشغيل الشباب والنهوض بالاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن المنظومة الصناعية لابد وأن تتواكب مع مصر٢٠٣٠ التي نحلم أن تصل إلى العالمية وأن تكون قادرة على تحقيق منتجات لديها القدرة على إختراق الإسواق العالمية وهذا ما تستحقه مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس والحكومة الرشيد.