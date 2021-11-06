استشاري تكشف تفاصيل مبادرة "رخصة قيادة أسرية" للحد من حالات الطلاق| فيديو

قالت الدكتورة آمال إبراهيم رئيس مهرجان المرأة العربية للإبداع واستشاري العلاقات الأسرية، إن المهرجان يطلق مبادرة سنوية خاصة هذا العام بالأسرة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسرة وحل مشاكلها.

وأضافت آمال إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم السبت، أن مبادرة رخصة القيادة الأسرية تهدف للحد من حالات الطلاق، كاشفة أن الزيادة الشديدة في حالات الطلاق تهدد التنمية وتعد إهدار للمال العام؛ لكون الزوج والزوجة المنفصلين يكونا ليس لديهما قدرة إنتاجية تشبه الشخص السوي أسريًا، وذلك من خلال دراسة الارتفاع غير المسبوق في حالات الطلاق.

وأشارت آمال إبراهيم استشاري علاقات الأسرية، إلى أن المبادرة تتضمن 32 ساعة تدريبية عبارة عن 4 أجزاء خاصة بالدين والحقوق الزوجية في الإسلام والحالة النفسية وكيفية اختيار الزوج وإدارة الخلاف والإدارة المالية المنزلية ومقاييس الاختيار.

وشددت استشاري علاقات الأسرية، على أن مقاييس الاختيار قبل الزواج تساهم بشكل كبير في تقليل حالات الطلاق، وأشارت إلى أن هناك 39 حالة طلاق من بين كل 100 حالة، وفي ماليزيا بعد منتصف التسعينات زادت حالات الطلاق مما دفع الرئيس لإصدار قرار سيادي أن يكون الزواج برخصة.