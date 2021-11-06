مانشستر زرقاء.. سيتي يهزم يونايتد بثنائية ويصعد لوصافة الدوري الإنجليزي

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر يونايتد الأول، من كرة عرضية كم كانسيلو من الجانب الأيمن، حاول إيريك بايلي إبعادها بقدمه، لكنها سكنت شباك الحارس الإسباني دي خيا، في الدقيقة السابعة، من عمر المباراة.

وأضاف برنادو سيلفا الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي، في الدقيقة 45.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برنادو سيلفا - كيفين دي بروين.

خط الهجوم: خيسوس - فيل فودين.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:



"دي خيا- ليندلوف- بايلي- ماجواير- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي".

بهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف تشيلسي المتصدر بـ 25 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة، في المركز الخامس.