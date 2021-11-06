كريم صبري: عمليات تحويل المسار آمنة وفعالة لفقدان الوزن.. فيديو

عرضت الإعلامية منال سلامة، مقدمة برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة “ صدى البلد”، تقريرا عن إجراء الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير، عملية تحويل المسار لأحد مرضى السمنة من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان.

وقال كريم صبري، إن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن، مضيفا: "نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”.

وأضاف: " تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع".



وأشار إلى أن الجانب التجميلي هام في جراحات السمنة، لافتا إلى أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.



وقال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية.

