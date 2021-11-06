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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين فتيات الغد والتضامن لتدريب 500 شابا من الأسر الأكثر فقرا بالعياط

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

وقعت جمعية فتيات الغد للتنمية مع وزارة التضامن الاجتماعي اتفاقية تنفيذ مشروع تدريب وتشغيل عدد 500 من الأسر الأكثر فقرا بمدينة العياط بمحافظة الجيزة من خلال برنامج فرصة الذي تقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي. 

يأتي ذلك في إطار خطة رؤية مصر 2030 والتي تتمثل في وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة. 

وقالت الدكتورة زينب مكي، رئيسة جمعية فتيات الغد للتنمية، إن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تدريب و تشغيل عدد 500 من الشباب من الأسر الأكثر فقرا بمدينة العياط، موضحة أن المشروع سينفذ مجموعة من التدريبات لتنمية المهارات الحياتية والمهارات الفنية والمهنية لكل مستفيد ثم تعيينه بوظائف مستديمة بكبري الشركات والتي تم التواصل معاه من خلال الجمعية في نطاق قيام الجمعية بتوريد العمالة المدربة لهم حسب احتياج كل شركة في مقابل قيام تلك الشركات بتعيين هؤلاء المدربين لديهم بمرتبات مجزية و بعقود عمل و تأمينات اجتماعية.

وفي وقت سابق، وقعت الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات و المؤسسات الأهلية النشطة بهدف تنفيذ برامج التدريب والتشغيل لجميع الفئات العمرية ومتحدي الإعاقة، وذلك من خلال برنامج "فرصة" و الذي يتم تنفيذه من خلال مؤسسة ساويرس للتنمية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

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