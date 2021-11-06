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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستقر في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات السبت بدون أي تغيير منذ الـ3 أسابيع الماضية بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر.


وسجل متوسط سعر صرف الدولار امام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 5 -11-2021

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. تفاصيل


وبلغ أدني سعر لـى نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الاسكندرية".


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، والأهلي المتحد، و HSBC، أبوظبي الأول،أبوظبي التجاري،المشرق، الكويت الوطنيNBK،مصر إيران، قناة السويس، عودة، التنمية الصناعية، بلوم، البركة، العربي الافريقي الدولي".


أعلي سعر لـ الدولار


سجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و المصري لتنمية الصادرات.


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه لبيع في بنكي الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الاسلامي.
 

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