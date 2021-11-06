بحوث الصحراء: استضافة مصر الدورة 27 لقمة المناخ يعكس دورها الريادي دوليا وإقليميا..فيديو

قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن اختيار مصر لاستضافة الدورة 27 لقمة المناخ في شرم الشيخ يعكس دورها الريادي دوليا وإقليميا.

وأضاف "زغلول"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "معظم الدورات السابقة لقمة المناخ انعقدت في الدول الأوروبية"، لافتا: "لأول مرة تستضيف أفريقيا ممثلة في مصر هذا الحدث العالمي".



وأوضح: "العالم بأكمله يتحدث عن هذا الحدث بشكل كبير، بسبب المشاكل الكبيرة المتعلقة بالمناخ التي يواجهها العالم"، مؤكدا: "إقامة مثل هذا الحدث في مصر يرجع لها دورها الريادي في ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة الرئيس السيسي".



وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء،: "استضافة الدورة 27 لقمة المناخ يعكس استقرار مصر ونظرة العالم التي اختلفت تجاه الدولة المصرية".