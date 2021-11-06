الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم بثلاثية على سيلتا فيجو بالشوط الأول

تقدم فريق برشلونة بثلاثية بالشوط الأول على نظيره سيلتا فيجو بالشوط الأول على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الإسباني.

أنسو فاتي افتتح التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة الخامسة بعد تلقيه تمريرة طولية من جوردي ألبا، ليراوغ مدافعي سيلتا فيجو ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 18، سجل القائد سيرجيو بوسيكيتس الهدف الثاني للفريق الكتالوني بتسديدة رائعة بباطن القدم من على حدود منطقة جزاء سيلتا فيجو.

وفي الدقيقة 34، أحرز الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثالث .

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره “المؤقت” سيرجي بارجوان، لاستعادة نغمة الانتصارات أمام سيلتا فيجو في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفشل فريق برشلونة في تحقيق الفوز، آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، حيث خسر أمام ريال مدريد 2-1، وأمام رايو فاليكانو 1 - 0، بينما تعادل مع ألافيس سلبيسا.