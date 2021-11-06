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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالات فورية لـ 30 حالة تعوق التطوير بالعرب في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفذت لجنة الازالات اليوم عدد ٣٠ حاله إزالة فورية عباره عن تند واسوار  وبلكونات وحجرات وسلالم وارصفه على مساحه ٨٠٠م تعوق تطوير شارع جمعية العبابدة خلف محطه عويد وذلك استعدادا لأعمال الرصف

أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة على ازالة جميع المعوقات من إشغالات وتعديات والتي تعوق اعمال التطوير .

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمدينة والتي تشمل عدة مناطق واحياء سكنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

على الجانب الآخر التقى اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اليوم السبت، أصحاب محلات الجزارة بقاعة الوحدة المحلية، بحضور مدراء أقسام الأزمات والبيئة والمتابعة الميدانية والأمن بالوحدة المحلية و مدير إدارة التموين ومدير المركز المتطوروالمفتشين بالإدارة.

ووجه رئيس مدينة القصير خلال اللقاء بضرورة مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين ل أبناء المدينة، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي لهم، موضحا أنه يجب على كل تجار المدينة  بصفة عامة مراعاة ضميرهم وعدم المبالغة في أسعار السلع الموجودة بالأسواق.

وأثمر اللقاء عن تثبيت أسعار اللحوم، حيث تعهد أصحاب محلات الجزارة على بيع سعر كيلو اللحمة بسعر ثابت يصل إلى ١٣٠ جنيه، وذلك إلى الأول من يونيو القادم.

وناشد رئيس المدينة الجزارين بالعمل على رضاء المواطنين، وعدم وجود أي شكاوى منهم، والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية التى تحرص عليها الدولة بكافة ربوع مصر وكذا التعاون من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجه بتحسين أوجه الخدمات لأهالى مدن المحافظة، والعمل على بذل المزيد من الجهد للتاكد من ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى فضلا عن محاربة غلاء الأسعار بالمحافظة.
 

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