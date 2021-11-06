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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة زكي: قدمنا أداءً مميزًا أمام الإسماعيلي.. وتمنيت إحراز المزيد من الأهداف

صدى البلد

قال أسامة زكي المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 ،إنه سعيد بالفوز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، في لقاء الفريقين اليوم ببطولة الجمهورية، ولكنه كان يتمنى أن تزيد الحصيلة التهديفية في المباراة. 


وأوضح زكي، في تصريحات عقب المباراة، أن لاعبيه قدموا أداء جيدًا، خاصة في الشوط الأول، وكان هناك استحواذ على الكرة وسنحت للاعبيه أكثر من فرصة، ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء قليلًا، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بالسعي لتسجيل المزيد من الأهداف دائمًا، وألا يكتفوا بالأهداف المسجلة. 


وأشار زكي إلى أنه طالب لاعبيه باتخاذ لاعبي الفريق الأول قدوة لهم، وخاصة في مباراة القمة بالأمس أمام الزمالك، وكيف كانت لديهم رغبة قوية في تسجيل المزيد من الأهداف رغم تقدمهم في النتيجة، إلى أن وصلوا لخماسية، لأن هذه شخصية لاعب الأهلي الذي يبحث دومًا عن الفوز وتسجيل الأهداف. 


وأبدى زكي سعادته بتحقيق فريقه الفوز في خمس مباريات متتالية، والتربع على صدارة ترتيب البطولة، مؤكدًا أن فريقه يضم العديد من العناصر المميزة، التي تعد نواة للفريق الأول، وأنه يثق في فوزهم ببطولة الجمهورية.

أسامة زكي النادي الأهلي الاسماعيلي بطولة الجمهورية الأهلى

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