عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النهوض بمستوى المنتخبات القومية على رأس أولويات مرشح لـ رئاسة اتحاد الجودو

مرزوق محمد
مرزوق محمد

أكد مرزوق محمد المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، وجود عدد من الأولويات في برنامجه الانتخابي، ومن أبرز تلك الأولويات هو الاهتمام والنهوض بمستوى المنتخبات القومية في مختلف المراحل العمرية.


وأضاف مرزوق، أن النهوض بمستوى المنتخبات أمر ضروري ولا يمكن تجاهله، وأن السبيل لتحقيق الهدف هو توفير مصادر التمويل والاستعانة بأهل الخبرات الفنية الجيدة.


وتابع: "لا يوجد وقت لنضيعه، وسأبدأ العمل على تحسين مستوى ونتائج المنتخبات في اللحظات الأولى من ولايتي، والهدف هو الوصول لمنصات التتويج الدولية والأولمبية، في أقرب وقت".


وأشار مرزوق إلى أن خطة النهوض بالمنتخبات ستعتمد على خلق أجيال جديدة من اللاعبين صغار السن، مع الاهتمام باللاعبين أصحاب الخبرات المتواجدين حاليا ضمن صفوف الفرق القومية.


وأكمل مرزوق حديثه: "لا سبيل للنهوض بالمنتخبات دون الاهتمام بالعنصر التدريبي، وبناءً عليه سيتم الاستعانة بالخبرات التدريبية الأجنبية من أجل منح مدربينا المزيد من الخبرات من خلال دورات تدريبية على أعلى مستوى وتخريج جيل من المدربين الشباب قادر على رفع راية الجودو المصري لسنوات طويلة".

 

وقال مرزوق: "سيتم العمل على توفير مصادر تمويل إضافية بجانب دعم الدولة من أجل الصرف على المنتخبات وإعادة الجودو المصري لمكانته التي يستحقها".
وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، وتشهد منافسة قوية على جميع المقاعد.

مدينة نصر مصر دورات تدريبية مرزوق محمد

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف لـ "صدى البلد": بيت العائلة المصري قدم أنموذجا مشرفا للوحدة الوطنية

وزير القوي العاملة يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وفاة أسطورة كمال الأجسام شون رودن بأزمة قلبية

سرقوا الشحنة فاحترقوا.. مصرع 100 وإصابة العشرات في انفجار ناقلة وقود.. فيديو

للوقاية من الأمراض .. 5 عادات تحفاظ على صحة الرئتين

الرئيس الجزائري يؤكد تطابق توجهات دولته مع الجانب الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات خلال عملية جراحية.. وفاة الفنان أحمد عبد الحي

مرتضى منصور يكشف عن سر عدم توجهه للزمالك اليوم ويوجه رسالة بشان خماسية الأهلي

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

ضحية طائرة منكوبة.. مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا عن عمر 26 عامًا

بعد يومين من هروبه.. القبض على قاتل والديه المسنين في الإسكندرية

لم يصمت.. خالد الغندور يستشهد بـ خماسية صن داونز للرد على جماهير الأهلي

وزير الأوقاف يكشف لصدى البلد كواليس قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد

آكلى لحوم البشر.. عاصفة شمسية جديدة تهدد الكوكب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يغادر منذ 2013.. لماذا استبعد كيروش جزار المنتخب طارق حامد بعد عودة قفشة وشريف؟

هند صبري تفتح قلبها لـ منى الشاذلي .. لماذا كرهت منة شلبي؟.. وتعترف : عانيت من الكيد بالوسط الفني

بسبب مزاحه الثقيل.. شاهد لحظة هجوم أسد على سائح داخل سيارة |فيديو

يتساقط على جسدها.. شاهد اكتشاف أكبر كمية قمل داخل شعر طفلة |فيديو

فيديو

معركة السلاح الجيني.. مرض غامض يستهدف جواسيس أمريكا

إيهاب توفيق يطرح أغنية أنت اختيارى.. فيديو

درس خصوصي | خطاب عمره قرن من مدرس إلى ناظر.. ما القصة "فيديوجراف"

شاكوش عدوي.. ريهام سعيد رفضت التنازل لـ حسن شاكوش

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ