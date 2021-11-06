ريمونتادا +90.. سيلتا فيجو يقلب الطاولة ويتعادل 3-3 مع برشلونة

سقط فريق برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سيلتا فيجو 3-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني.



أنسو فاتي افتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة بعد تلقيه تمريرة طولية من جوردي ألبا، ليراوغ مدافعي سيلتا فيجو ويسدد الكرة بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 18، سجل القائد سيرجيو بوسيكيتس الهدف الثاني للفريق الكتالوني بتسديدة رائعة بباطن القدم من على حدود منطقة جزاء سيلتا فيجو.



وفي الدقيقة الـ 34، جاء الهدف الثالث، بعد كرة عرضية رفعها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، وقابلها على القائم الأول، النجم الهولندي ممفيس ديباي، برأسية في المرمى.



وقلص صاحب الأرض الفارق، بهدف النجم إياجو أسباس في الدقيقة 52، ثم أتى مانويل نوليتو بهدف ثانٍ بكرة رأسية، مع الوصول إلى الدقيقة الـ 74.



وفي الثواني الأخيرة، سجل المتألق أسباس هدف التعادل القاتل، لتنتهي المواجهة، بتعادل الفريقين، بثلاثة أهداف لكل منهما.

وجاء تشكيل برشلونة: تير شتيجين، كليمنت لينجليه، أوسكار منجويزا، جوردي ألبا، إيريك جارسيا، سيرجيو بوسكيتس، نيكو جونزاليس، جافي، فرينكي دي يونج، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 17 في المركز التاسع قبل تولي تشافي هيرنانديز دفة القيادة، ورصيد سيلتا فيجو للنقطة 12 في المركز الرابع عشر.