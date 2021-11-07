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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين سرقا مبالغ مالية من شقة في مدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس، شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة في مدينة نصر.

كانت قد أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم؛ لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة في مدينة نصر.

وكان رجال مباحث القاهرة نجحوا فى كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من إحدى الشقق السكنية بمدينة نصر، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، قررت باكتشافها كسر باب الشقة سكنها، وسرقة مبلغ مالي من داخلها.

وبالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

وباستدعاء المجنى عليها، اتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

تجديد حبس حبس سرقة مبالغ مالية النيابة العامة

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