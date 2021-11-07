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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس فتاة وخطيبها قتلا والدها بحلوان

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس، فتاة وخطيبها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والدها عن طريق وضع أقراص مخدرة داخل كوب الشاي الخاص به.

وكانت قد أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس فتاة وخطيبها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل والدها عن طريق وضع أقراص مخدرة داخل كوب الشاي الخاص به.

وأدلت المتهمة باعترافات تفصيلية أمام النيابة، واعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والدها لها، فوضعت خطة للتخلص منه بمساعدة خطيبها.

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها بالاتفاق مع خطيبها قامت بدس أقراص مخدرة في الشاي لوالدها مما أدى لوفاته.

وكان بلاغ قد ورد لرئيس مباحث حلوان منذ شهرين مفاده العثور على جثة المواطن "م. ح" متوفى داخل شقته.

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود إصابات في جسد المتوفي، ولم يشتبه ضباط المباحث في وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تشريحه.

وعقب ورود تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود شبهة جنائية حول الجريمة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة الضحية 19 سنة بالاشتراك مع خطيبها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق.

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