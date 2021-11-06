سمير كمونة: الأهلي كان ممكن يكسب 9 - 3 في القمة 123.. فيديو

قال سمير كمونة لاعب النادي الأهلي السابق، تعليقا على لقاء القمة 123، إنه تنبأ بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بـ 6 أهداف.

وأضاف سمير كمونة في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد ": "كان عندي إحساس إن الأهلي ممكن يكسب 6 - 1 في مباراة الامس "، مضيفا: "النادي الأهلي بطل إفريقيا وأكتر نادي فاز ببطولة الدوري وحقق انتصارات كثيرة على نادي الزمالك ".

وتابع سمير كمونة: "الأهلي له الأفضلية على نادي الزمالك على مر التاريخ"، مضيفا: "مباراة القمة بالامس كان من الممكن أن تنتهى 9 - 3 لصالح الأهلي ".



وأكمل سمير كمونة: "النادي الأهلي كان متاحا أمامه العديد من الفرص الضائعة إضافة إلى الاستحواذ التام للنادي الأهلي في لقاء القمة ".



ولفت سمير كمونة: "الأهلي استغل المساحات المتاحة في صفوف نادي الزمالك وكان هناك إصرار من لاعبي الأهلي على تحقيق الفوز ".