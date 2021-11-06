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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سامي قمصان يكشف نصائح موسيماني لـ لاعبي الأهلي بين شوطي القمة.. فيديو

سامي قمصان
سامي قمصان

قال سامي قمصان  المدرب العام لـ النادي الأهلي، تعليقا على لقاء القمة، إن النادي الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على ناد كبير بحجم نادي الزمالك .

 

وأضاف  سامي قمصان في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "كافة أجواء القمة رائعة  والنادي الأهلي كان مستعدا بشكل كبير ".

 

وتابع سامي قمصان: "النادي الأهلي كان يسيطر بشكل كامل على لقاء القمة وفي الشوط الاول احرز الاهلي 3 اهداف وموسيماني تحدث بين الشوطين على اهمية استغلال اي فرصة تتاح أمامنا والحرص على عدم تلقي أهداف".

 

وأكمل  سامي قمصان: "أشكر لاعبي الأهلي على الجهد والأداء الرائع والإصرار على  تحقيق الفوز، والفوز بطولة الدوري أمر في غاية الاهمية  للجمهور".


ولفت سامي قمصان: "الأهلي يسعى لتحقيق لقب الدوري  خاصة بعد خسارة اللقب العام الماضي "، مضيفا: "وموسيماني اكد ان المباريات الكبيرة تتطلب تواجد لاعبين كبار فنيا ونفسيا وبدنيا “، مضيفا:” تم تغيير بدر بانون لأنه كان لديه شد في العضلة الخلفية وأيمن أشرف كان لديه شد في العضلة الامامية".

سامي قمصان الأهلى الزمالك القمة موسيمانى اخبار التوك شو

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