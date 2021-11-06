منتخب اليد يهزم مقدونيا وديا للمرة الثانية استعدادا لأمم أفريقيا

فاز منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، على منتخب مقدونيا الشمالية 31-26 ، اليوم السبت، في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين، التي أقيمت في صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

وسيطر المنتخب المصري على أغلب مجريات المباراة حيث أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13 وواصل التقدم لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 31-26.

وكان فراعنة اليد قد حققوا الفوز على منتخب مقدونيا في المباراة الأولى التي أقيمت أمس بنتيجة 32-25.

ويستعد منتخب اليد من خلال المباريات الودية، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 13 وحتى 24 يناير 2022.

وسيشارك المنتخب المصري في دورة دولية ودية بقطر، بين 26 و31 ديسمبر المقبل، بمشاركة اليابان وقطر، ثم يواجه البحرين في وديتين بالقاهرة يومي 3 و5 يناير قبل السفر إلى فرنسا، لخوض بطولة الدوري الذهبي الودية يومي 7 و9 يناير 2022، والتي يشارك بها منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج إضافة إلى مصر.