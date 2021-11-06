الثلاثاء.. مناقشة رواية "قطار الليل إلى تل أبيب"

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر في السادسة مساء، ندوة أونلاين لمناقشة رواية "قطار الليل إلى تل أبيب" للروائية والكاتبة للأديبة رشا عدلي، ويناقشها الناقدان د.أماني فؤاد ود.محمد الشحات. ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وتدور أحداث الرواية وفقًا لما أعلنته الدار العربية للعلوم ناشرون، حول ثلاثة محاور رئيسية. ربما لا تربط بينها علاقة مباشرة إلا أنها مرتبطة بعضها ببعض، بشكل أو بآخر من خلال علاقات متشعبة وأحداث متداخلة وجذور ممتدة. كل ذلك يثير أسئلة تجيب الرواية عن بعضها بينما يظل الآخر مفتوحاً على حقائق لم يتم الحسم بشأنها حتى الآن، وربما لن يتم.



وتعود أحداث الرواية لعام 2010 عندما انضمت مانوليا كعضو في لجنة أبحاث الجينزا لتعمل مترجمة للوثائق والمخطوطات الهامة والنادرة التي دفنها اليهود في مقابرهم منذ قرون طويلة، والتي تكشف الكثير عن حياة اليهود وثقافتهم ومخططاتهم. كان من الممكن أن تكون هذه التجربة تجربة عادية في حياة الأرملة الشابة كباقي أعضاء اللجنة، ولكن يشاء القدر أن تكون واحدة من أغرب التجارب التي قد يعيشها إنسان، والتي من الممكن أن تصل به للجنون أو الموت.

تاريخ العرب

ووفقا لما ذكره الناقد الأدبي الدكتور محمد سليم شوشة فقد قال "إن الرواية من حيث المضمون أو الحكاية التى يقوم عليها الخطاب نجد أنها مركبة وثرية وتبحر فى التاريخ بطبقاته المختلفة ومراحله المتفاوتة ما بين القديم والوسيط والتاريخ القديم، تاريخ اليهودية ما قبل الميلاد مع المصريين والبابليين ومع الرومان ومع أنفسهم، وتاريخهم الوسيط مع المسلمين والمسيحيين، ثم تاريخهم الحديث مع بدايات الجهود الحقيقية لقيام دولتهم فى فلسطين، وعلاقاتهم الدولية وبخاصة مع إنجلترا وعلاقة الفكر الصهيونى وربما بعض الاتجاهات العنصرية والدينية الأخرى بالاستعمار وما بعده وترتيب أوراق المنطقة أو الشرق الأوسط، وغيرها الكثير من العلاقات التاريخية المعقدة والمتشابكة والأسرار سواء المرتبطة بالاختراقات أو التمويل أو جمع التبرعات وحركة الأموال وشراء الأراضى فى فلسطين وما كان من بعض المقاومة أو محاولات التصدي، ومنها الطريف مثلا من استخدام الصليب الأحمر أو توظيفه والاستعانة به عبر حيل معينة تكشف عنها الرواية.

ثم الجانب التاريخى المهم الذى سبق وأشرت له وهو المرتبط بموسى بن ميمون وحركته فى العالم الإسلامى وجهوده وعلمه وأفكاره وكتبه وتحريفاتها وما تم عليها من التزوير أو التحريف والإفساد وما مثل تراثه بشكل عام، وهى رواية داخل الرواية وحكاية جديرة بكل تقدير لثرائها وتقاطعاتها مع كثير من الجوانب المهمة فى تاريخ العرب والمسلمين شرقا وغربا وتاريخ جهودهم فى الفلسفة وعلوم الدين أو المسائل الدينية والكونية والطب والترجمة وعلاقته بابن رشد أو غيره الكثيرين من العلماء، فكل هذا حاضر فى الرواية وفق استقصاء ووفق عرض سردى لها بنيته الفنية القائمة على حيلة من الفنتازيا جعلته وحدة مركبة بإحكام فى جسد الرواية بوصفها كلا متكاملا، وعبر موتيفات أو محفزات جعلت شخصيات الحاضر مرتبطة بإحكام بشخصيات الماضى إلى حد التقائها أو تداخلها وتقاطعها فى الزمن والأفكار والمفاجآت".

يذكر أن رشا عدلي هي روائية مصرية وعضو باحث في الرابطة العالمية لمؤرخي الفن التشكيلي.

وأصدرت 9 روايات هي: صخب الصمت 2010 عن دار كيان للنشر، و"الحياة ليست دائما وردية" عن دار نهضة مصر للنشر، و"نساء حائرات" عن دار الياسمين الإماراتية، ورواية "الوشم" عن دار نهضة مصر، و"شواطئ الرحيل" ورواية "شغف" عن الدار العربية للعلوم ناشرون، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية، وبعدها رواية "آخر آيام الباشا" عن الدار العربية للعلوم ناشرون، والتي وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية.



كما لها العديد من النشاطات الفنية المختلفة فيما يخص مجالات عدة في مسارات الفن والفكر والإبداع منها دراسات تاريخية عن بعض المدن العربية والعالمية وكذلك دراسات موسعة نشرت في أكثر من سلسلة دولية، عن تأثير البيئة والتنشئة والثقافة وكذلك الجغرافيا وتاريخ العشرات من رموز الفن التشكيلي خاصة في الغرب الأوروبي وهذا كان له الكثير من صبغة عناوينها وأعمالها الإبداعية والكتابية في الرواية.