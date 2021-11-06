صعد للمركز الثامن.. يوفنتوس يهزم فيورنتينا 1-0 في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه فيورنتينا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

فريق يوفنتوس كان الأفضل في المباراة، وساعده تحصل نيكولا ميلنكوفيتش مدافع فيورنتينا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 73 بسبب الخشونة.

وحرمت العارضة يوفنتوس من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77، بتصديها لتسديدة اللاعب فيدريكو كييزا

وسجل الإسباني ألفارو موراتا هدفًا لـ يوفنتوس في الدقيقة 82 والغي بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 90، نجح الكولومبي خوان كواردرادو في تسجيل هدف الانتصار لـ يوفنتوس بتسديدة من زاوية ضيقة بعد مراوغته للاعبي فيورنتينا، مهديًا إياه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 18 في المركز الثامن، خلف نادي فيورنتينا الذي يحتل المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كلا من:

في حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - جيورجيو كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو

خط الهجوم: فيدريكو كييزا - باولو ديبالا - ألفارو موراتا