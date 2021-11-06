رئيس اتحاد السلاح: أعدكم بميداليات ذهبية في أولمبياد باريس 2024

قال عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصرى للسلاح، إن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم للناشئين والشباب، في ذروة انتشار فيروس كورونا، في تحدٍّ كبير، في ظل انتشار الوباء الذي أرهق العالم.

وأضاف الحسيني على هامش حفل التكريم الذي نظمه الاتحاد للاعبي المنتخبات الوطنية ان مصر نالت اشادة عالمية على حسن الاستضافة وحسن التنظيم في موقف عظيم لها.

وأوضح الحسيني أن مشاركة مصر في أولمبياد طوكيو لم تكن تمثيلًا مشرفًا ولكن كانت منافسة شرسة تليق بأحفاد الفراعنة لنقترب أكثر من تحقيق الحلم رويدًا رويدًا.

ووعد الحسيني بتحقيق أفضل النتائج في أولمبياد باريس 2024، وحصد المعدن النفيس "الميدالية الذهبية".

ووجه الحسيني الشكر للاعبين وأسرهم واصفًا إياهم بأبطال الظل وكذلك الرعاة الوطنيين اللذين قاموا بدعم الأبطال في الفترة الأخيرة على كافة المستويات.

واختتم الحسيني حديثه بتوجيه الشكر للجنة الأولمبية برئاسة المهندس عبد المنعم الحسيني ووزارة الشباب والرياضة الذين كانوا خير عون ودعم للاتحاد ولاعبيه.

وانطلق منذ قليل حفل التكريم الذي ينظمه الاتحاد المصرى للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو وبطولة العالم.

وحرص الاتحاد، على إقامة حفل تكريم لجميع أبطاله ولاعبيه في جميع الأسلحة إضافة إلى المدربين والجهاز الإداري والتنفيذي وجميع رعاة بطولة العالم للناشئين والشباب والتي أقيمت بالقاهرة أبريل الماضي.

كما يشهد الحفل تكريم مسؤولو الاتحاد للاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت باليابان أغسطس الماضي.

ويحضر حفل التكريم كلًا من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان وكبار رجال الأعمال.

الجدير بالذكر أن السلاح المصري شارك في الأولمبياد الماضي بـ14 لاعبًا ولاعبة.