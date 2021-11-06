نشرة الصحة والمرأة| لقاح جديد لتحسين الذاكرة.. وجمال شعبان يحذر من المكملات

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

دراسة: عقار "كوباكسون" المعالج للتصلب المتعدد قد يعمل على تحسين الذاكرة

توصلت دراسة جديدة إلى علاج قادر على تحسين مشاكل الذاكرة لدى مرضى الزهايمر ومنع تدهور حالتهم.

تزداد فى الشتاء .. اكتشف طرق الوقاية من الجلطات الدموية

من المعروف أن الجلطات الدموية تزداد خلال فصل الشتاء وهى من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان وتهدده بمضاعفات عديدة أبرزها الموت.

دراسة حديثة.. أعراض خفيفة لـ مصابي كورونا المحصنين

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين أخذوا جميع جرعات لقاح كورونا لا يعانوا من أعراض شديدة عند الإصابة بالفيروس.

بعد وفاة شون رودين.. جمال شعبان يحذر من المنشطات والمكملات

أعلن كريس أكيتو، مدرب شون رودين بطل كمال الأجسام العالمي، وفاته اليوم، عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، دون ذكر تفاصيل.