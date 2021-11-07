150 مليونا.. عدد الكيانات السوقية في الصين

وصل عدد الكيانات السوقية في الصين إلى أكثر من 150 مليونا في ضوء الجهود الحكومية لتسهيل عملية إطلاق مشاريع تجارية، وفق ما ذكرت بيانات رسمية.

وبحسب الهيئة الوطنية لتنظيم السوق، في بيان عبر وكالة الأنباء الرسمية للصين، فإن نحو 100 مليون من هذه الكيانات السوقية تأسست خلال الأعوام العشرة الماضية، وبلغ عدد شركات الأفراد أكثر من 100 مليون شركة.

وقامت الكيانات السوقية الصينية التي تأسست منذ عام 2013 بدفع ضرائب بقيمة 3.18 تريليون يوان (حوالي 593.5 مليار دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى لهذا العام فقط، وهو يقارب إجمالي الضرائب التي تم دفعها خلال العام الماضي بأكمله.

وسعت الصين جاهدة لتعزيز الدعم المستند إلى سياسات لحفز حيوية الكيانات السوقية وضمان بقائها وازدهارها.

كما أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته وكالة أبحاث الألعاب (سي إن جيه)، توقعات بتجاوز إيرادات مبيعات شركات الألعاب الصينية حاجز 290 مليار يوان (نحو 45.33 مليار دولار أمريكي) في العام الجاري 2021.

وأضاف تقرير الوكالة المذكورة، أنه وبالمُجمل؛ سيأتي 230 مليار يوان من قطاع ألعاب الهواتف المحمولة.

وتوقع التقرير أن تتخطى إيرادات مبيعات الألعاب المُطورة من قبل شركات صينية حاجز الـ17 مليار دولار أمريكي من الأسواق الخارجية خلال العام الجاري.

وعلى المدى الطويل؛ ستواصل الإيرادات من السوق العالمية ارتفاعها، بحسب تقرير الشركة التي أضافت أن المزيد من مُطوري الألعاب الصينيين يخططون أيضاً لرفع حصتهم من الدخل بشكل أكبر من السوق العالمية.