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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقلص عدد شركات الائتمان الصغير في الصين

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن عدد شركات الائتمان الصغير في الصين بلغ 6566 شركة بنهاية سبتمبر المنصرم، بانخفاض عن 6686 شركة مسجلة في نهاية يونيو.

وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية فقد بلغ حجم القروض غير المسددة لتلك الشركات 935.3 مليار يوان (146.14 مليار دولار أمريكي)، بينها 48.8 مليار يوان من القروض الجديدة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

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وتستهدف شركات الائتمان الصغير الشركات الصغيرة والمجموعات محدودة الدخل المحتاجة للمال. وخلال الأعوام الأخيرة، شددت الصين اللوائح الخاصة بهذا القطاع للحد من المخاطر المالية.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين كان بها 571 شركة للائتمان الصغير حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو العدد الأكبر لهذا النوع من الشركات في أي منطقة على المستوى المقاطعة بالصين.

فيما أظهرت نتائج تقرير صناعي أصدرته وكالة أبحاث الألعاب (سي إن جيه)، توقعات بتجاوز إيرادات مبيعات شركات الألعاب الصينية حاجز 290 مليار يوان (نحو 45.33 مليار دولار أمريكي) في العام الجاري 2021.

وأضاف تقرير الوكالة المذكورة، أنه وبالمُجمل؛ سيأتي 230 مليار يوان من قطاع ألعاب الهواتف المحمولة.

وتوقع التقرير أن تتخطى إيرادات مبيعات الألعاب المُطورة من قبل شركات صينية حاجز الـ17 مليار دولار أمريكي من الأسواق الخارجية خلال العام الجاري.

وعلى المدى الطويل؛ ستواصل الإيرادات من السوق العالمية ارتفاعها، بحسب تقرير الشركة التي أضافت أن المزيد من مُطوري الألعاب الصينيين يخططون أيضاً لرفع حصتهم من الدخل بشكل أكبر من السوق العالمية.

المالية البنك المركزي المركزى الصين مليار يوان الهواتف المحمولة

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