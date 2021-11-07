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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة إضافية .. فيراري F8 سبايدر تحصل على ترقيات نوفيتك |صور

بقوة اضافية .. فيراري F8
بقوة اضافية .. فيراري F8 سبايدر تحصل على ترقيات نوفيتك

تعتبر النسخة فيراري F8 سبايدر هي واحدة من الاصدارات الفريدة من انتاج الصانع الايطالي المخضرم، حيث تتمتع السيارة بتصميم هندسي رائع يمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى القدرات الميكانيكية الخاصة بها.

فيراري F8 سبايدر تحصل على ترقيات نوفيتك

ويبدو أن تعديلات السيارات لم تقف امام تلك النسخة الرائعة، بل اجرت شركة نوفيتك عدة ترقيات على طريقتها الخاصة للنسخة فيراري F8، حيث تمتعت السيارة بالعديد من اللمسات المدعومة بألياف الكربون، مع واجهة امامية تضم صادم امامي متعدد الفتحات الهوائية، مع غطاء محرك يحتوي على مشتت للهواء، إلى جانب المصابيح الامامية المميزة صاحبة الاطلالة الشرسة.

وترتكز النسخة فيراري F8 المعدلة على جنوط رياضية باللون البرونزي، مع مرايات جانبية بارزة، بالاضافة إلى الناحية الخلفية والتي تضم منظومة العادم الثنائية، مع صادم خلفي بتصميم هندسي انيق، مدعوم بمستشعرات حركة، إلى جانب المقصورة الداخلية التي تضم مقاعد رياضية باللون الاسود المميز، والكثير من برامج دعم قائد المركبة القياسية.

كما منحت نوفيتك السيارة بنظام التعليق الهيدروليكي، والذي يعمل على تحسين التطبيق العملي اليومي لسيارة F8 سبايدر، حيث زودت بتقنية داخلية يمكنها رفع الواجهة الأمامية للسيارة بمقدار 40 ملم، وتصل السرعة القصوى للسيارة المعدلة إلى 340 كيلومتر في الساعة، بينما تستطيع التسارع والانطلاق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.8 ثانية، وذلك مع محرك قياسي ثماني الاسطوانات طراز V8، بسعة 3900 سي سي.

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