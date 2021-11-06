العراق.. قتل 3 إرهابيين بينهم مسئول تفخيخ الإطارات في الأنبار

أفادت وكالة الاستخبارات العراقية بقتل 3 إرهابيين، بينهم مسؤول تفخيخ الإطارات في الانبار، وفق السومرية نيوز.

وكانت أعلنت وكالة أنباء العراق، اليوم السبت، القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد والأنبار وصلاح الدين.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل مقر متقدم لتأمين منطقة الاعتصام في العاصمة بغداد.



ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان خلية الإعلام الأمني في العراق أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل لجنة تحقيق عليا.

وأشارت الخلية، في بيان لها، إلى أن "مهمة اللجنة تأتي للنظر في الأحداث المؤسفة التي شهدتها مظاهرات يوم الجمعة التي أدت إلى مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين وسقط نتيجتها العشرات من الجرحى من الجانبين".

وأضافت: "باشرت اللجنة تحقيقاتها فور صدور الأمر للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط جرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتقديم المقصرين أمام المساءلة القانونية لتقصيرهم ومخالفتهم أوامر القائد العام الصريحة، والتي أكدت بصراحة ووضوح على عدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان".

وتابعت: "أمر الكاظمي أيضا، بتعويض الضحايا"، مؤكدا القيام شخصيا بالإشراف المباشر على سير عمل التحقيق والتدابير المطلوبة لـ"إحقاق الحق للضحايا وهم جميعا من أبناء شعبنا العراقي وواجبنا يحتم علينا حمايتهم والاقتصاص لهم من المعتدي أيا كان أمام القضاء العادل".