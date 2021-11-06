لميس الحديدي تعلق على مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، وفاز فيها الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، بإستاد القاهرة. بمجموعة من الملاحظات قائلة : تصوير المباراة كان عظيماً ولابد أن أن شكر المتحدة للخدمات الإعلامية بالسيارات التي استجلابها للتصوير والتقنيات الهائلة التي شهدها التصوير ".

تابعت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة: بقى لدينا تصوير كروي معترف ".

وأشادت الإعلامية لميس الحديدي بحضور الجمهور قائلة : بالرغم من أن لسه الحضور قليل بواقع ألف من كل فريق لكن يبقى الجمهور هو روح المباراة شأنه شأن المسرح لا يكون له مذاق دون جمهور ".

استطردت قائلة : " وجود الجمهور عامل حياة للاعبين حسين كأنهم في مسرح حيث يتهم الهتاف لهم ".

وأعربت عن أمنيتها أن تزيد الأعداد خلال الفترة القادمة " ووجهت الحديدي الشكر للحكام المصريين قائلة : " بشكر طاقم الحكام المصري ينهم خلونا نثق في التحكيم باعنا أن حكامنا قادرين على إدارة مباراة وبشكل اتحاد الكرة على غراراه على طاقم الحكام المصريين ".

وحول أداء لاعبي الفريقين قالت الحديدي : " بعيداً عن أني اهلاوية ومتحيزة لكن يجب أن أقول أن لا عيبة الفريقين نزلوا يأكلوا الأرض فالأهلي عمل بمباراة عظيمة بالأخص في الشوط الأول لكن الزمالك أيضاً اجتهد لأخر لحظة عشان يعمل فكرة " come back " ودي فكرة اللاعب إلي بيقاتل حتى أخر لحظة وفي نفس الوقت نوجه اللوم للنادي الأهلي ولاعبيه لأننا معروفين أننا بتوع الدقيقة 90 ".

أتمت : مباراة تاريخية والحسابات هي أكبر كمية أهداف في لقاء قمة ونشعر أنن فيه كرة فعلاً وسعداء جميعاً فهي مباراة أسعدتنا كاهلاوية وزملكاوية ".