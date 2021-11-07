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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«اطمن».. الصحة تكشف تفاصيل إطلاق تطبيق جواز السفر الصحي|فيديو

تطبيق اطمن
تطبيق اطمن

قال ايسم صلاح،مستشار وزيرة الصحة، إنه تم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول بمثابة جواز السفر الصحي للاطمئنان والتأكد من الحصول على اللقاح، موضحاً أن هذا التطبيق يعرض حالة التطعيم وموقف المواطن منه. 

وأضاف ايسم صلاح في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن تم التجهيز لهذا التطبيق منذ شهر 4 الماضي ضمن استرتيجية التحول الرقمي، وأُصدر يوم الأربعاء الماضي، معقباً: "التطبيق ده اسمه "اطمن" وموجود حالياً على google play ، والـ app store ، وبالتالي يستطيع أي مواطن أن يحمله على الموبايل".

ونوه مستشار وزيرة الصحة أن هذا التطبيق يحتاج إلى تسجيل معلومات المواطن عليه، وذلك من خلال وضع الرقم القومي الذي سجل به اللقاح، ورقم التسجل الذي تم إرساله له في رسالة نصية للتوجه إلى مركز اللقاح، حيث إن هذا الرقم يتكون من 20 رقم.

وتابع ايسم صلاح قائلاً: "أول ما المواطن بيدخل الرقمين دول على التطبيق، التطبيق بيطلب منه إنه يحط صورة له"، مضيفاً أن عند التخلص من كل هذه الخطوات، يقوم التطبيق بالاتصال بخدمات التطعيمات، ويسترجع المعلومات الخاصة بالمواطن وتطعيمه، سواء اسم اللقاح، أو موعد التطعيم، أو عدد الجرعات التي حصل عليها.

وأشار مستشار وزيرة الصحة إلى وظائف هذا التطبيق، حيث إن يستطيع المواطن من خلاله إظهار كود التسجيل لسًلطات الجوازات أثناء السفر، بالإضافة إلى معرفة أفراد الحكومة المصرية معلومات المواطن أيضاً حول التطعيم.

الصحة تطبيق جواز السفر الصحى اللقاح مستشار وزيرة الصحة اطمن

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