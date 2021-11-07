نشرة البرلمان| مطالب بدعم أصحاب الفنادق المتعثرة.. حالة واحدة تمنح الموظف 8 أشهر إجازة بأجر كامل

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
نائبة التنسيقية في ندوة رباعية مشتركة من البرلمان «الصيني والمصري والجزائري والموريتاني»
شروط إيجار السفن غير المجهزة بقانون التجارة البحرية
كيف يتم إعلام الخصوم بالدعوى القضائية وتكليف الحضور للمحكمة؟ القانون يوضح
برلماني يطالب بتسهيلات ائتمانية لأصحاب الفنادق المتعثرة
حالة واحدة يحق للموظف فيها الحصول على إجازة 8 أشهر بأجر كامل.. اعرفها
أمانة شباب حماة الوطن تطلق أول مبادراتها " خليك واعي" من جامعة الجلالة