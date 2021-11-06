أخبار التوك شو | أحمد موسى: البنك المركزي ينفي سحب الـ 10 و20 جنيها من السوق.. والحكومة: منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

أحمد موسى: البنك المركزي ينفي سحب الـ 10 و20 جنيها من السوق ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصدرا مسئولا في البنك المركزي أبلغه بأنه لا صحة لقيام البنك المركزي بسحب العملات فئة 10 و 20 جنيها من السوق .



أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للمنشآت السياحية قبل بداية الموسم الشتوي.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء تحدث في اجتماع اليوم عن استعدادات وزارة السياحة لاستقبال الموسم الشتوي .



الحكومة: لن يتم نقل الموظفين المتعاملين مع الجمهور للعاصمة الإدارية حاليا

قال الدكتور هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، أن نقل الموظفين إلى الحي الحكومي بـ العاصمة الإدارية فى من ديسمبر القادم.

الشهر المقبل.. منع المواطنين من دخول المصالح الحكومية إلا في حالتين

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، أنه بناء على قرار مجلس الوزراء فإنه سيتم منع موظفي الدولة من الدخول إلى مقار عملهم دون تلقى لقاح فيروس كورونا.

"كارت ذهبي".. القباج تكشف مزايا للمسنين في القانون الجديد ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن فئة المسنين تستحوذ علي 10% من منظومة الدعم النقدي ، مؤكدة أن مسودة الحكومة لقانون حقوق المسنين كانت أكثر شمولا ورعاية لهم.

عمرو الدردير: الزمالك فاز 3 - 2 في شوط القمة الثاني.. فيديو

قال عمرو الدردير المتحدث باسم نادي الزمالك، تعليقا على لقاء القمة، إن نتيجة لقاء القمة ليست ثقيلة وهي مباراة في كرة القدم وكانت مباراة هجومية من الفريقين .

وزير القوي العاملة يكشف ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قرار عدم سفر أي عامل إلى ليبيا قبل تسجيل بياناته لدى الوزارة؛ يأتي حماية للعمالة المصرية، ومنع التلاعب بها، موضحا أن الوزارة تطبق الأمر مع الأردن.



الأوقاف توضح سبب إزالة صناديق التبرعات من المساجد.. فيديو

كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل إزالة صناديق التبرعات من المساجد.

أحمد موسى: أسيست عمرو السولية لازم يتسجل في متحف الحضارة.. فيديو

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بالفوز على نادي الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز بالأمس، قائلا:" مبروك لجمهور الاهلي".