محمد حماقي يشعل حفل ستاد القاهرة .. فيديو

أشعل الفنان محمد حماقي حفل ستاد القاهرة، والذي أقيم اليوم السبت وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

قدم محمد حماقي، عددا من أشهر أغانيه بجانب عدد من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”.

يذكر أن وجه الفنان محمد حماقي الشكر لجمهوره ومتابعيه على رسائل التهنئة بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “شكراً لكل اللي هنوني في عيد ميلادي؛ اتبسطت جداً برسايلكم وتعليقاتكم”.



وفى شهر أكتوبر الماضي، حقق ألبوم “يا فاتني” نجاحا كبيرا فور طرحه عبر المنصات الموسيقى ومازال يحقق نسب استماعات عالية و يتصدر التريند في أنحاء الوطن العربي .

ويضم الألبوم ١٧ أغنية من أبرزهم “يا فاتنى، لو هتسيب، مقدرتش أنسى، عرض مستمر، تك ،زيها مين”.