اللواء أحمد العوضي يوضح تفاصيل قانون المرور الجديد.. فيديو

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، إن المجلس عرض علية يوم الاثنين 1 نوفمبر مشروع لقانونيين مقدمين من الحكومة بخصوص المرور ومنهم طلب بتعديل القانون 66 لسنة 1973 ويشمل التعديل إعطاء رخصة دراجة خفيفة للشباب .

واضاف احمد العوضي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن القانون سيعطي الحق للشباب الذي يصل سنهم إلي 6 سنه باستخراج رخصة قيادة مؤكدا أن مدة الترخيص ستكون سنه واحدة .

واوضح احمد العوضي ، إن هذه الدراجات لا تشكل ازدحام مروري ، مؤكدا أن جميع الدول يصدر بها رخصة منذ سن 16 سنة ، مؤكدا أن الهدف من هذا القانون هو تسهيل حركة الشباب .