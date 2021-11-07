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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير بريطانيا بالقاهرة: لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة سنلبي الطلب.. فيديو

سفير بريطانيا بالقاهرة
سفير بريطانيا بالقاهرة

قال   السفير البريطاني   بالقاهرة جاريث بايلي، إن بلاده تدرك  أهمية ملف أزمة  سد النهضة بالنسبة  للشعب المصري .

 

 وأضاف جاريث بايلي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" باعتبار المملكة المتحدة  إحدى الدول الخمسة  دائمة العضوية  بمجلس الامن وعندما تقدمت تونس كممثل للمجموعة العربية بطلب لمناقشة أزمة مياه النيل   في  مجلس الأمن كان هناك إعترافاً   بنسبة 100%  من جانب المملكة المتحدة  أن هذا أمر يناسب النقاش في مجلس الأمن ".


وتابع :"  نعلم تماما أن قضية سد النهضة هى قمة اهتمامات مصر وكان هناك دعم كامل  من بريطانيا لضرورة مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن".


إستطرد قائلاً : “ نعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضي، ولو طلبت مصر من بريطانيا المساعدة في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب”.

مصر سد النهضة بريطانيا سفير بريطانيا اخبار التوك شو

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