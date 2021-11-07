سفير بريطانيا بالقاهرة: لو طلبت مصر مساعدتنا في قضية سد النهضة سنلبي الطلب.. فيديو

قال السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، إن بلاده تدرك أهمية ملف أزمة سد النهضة بالنسبة للشعب المصري .

وأضاف جاريث بايلي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" باعتبار المملكة المتحدة إحدى الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن وعندما تقدمت تونس كممثل للمجموعة العربية بطلب لمناقشة أزمة مياه النيل في مجلس الأمن كان هناك إعترافاً بنسبة 100% من جانب المملكة المتحدة أن هذا أمر يناسب النقاش في مجلس الأمن ".



وتابع :" نعلم تماما أن قضية سد النهضة هى قمة اهتمامات مصر وكان هناك دعم كامل من بريطانيا لضرورة مناقشة قضية سد النهضة في مجلس الأمن".



إستطرد قائلاً : “ نعرف أن بيان مجلس الأمن حول قضية سد النهضة غير مرضي، ولو طلبت مصر من بريطانيا المساعدة في قضية سد النهضة فسوف نلبي الطلب”.