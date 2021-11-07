الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما من بوردو بثلاثية

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا جديدا على حساب نظيره بوردو بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد "نوفو ستاد دي بوردو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي بالموسم الجارى.

جاء الهدف الأول عبر النجم البرازيلي نيمار داسيلفا في الدقيقة 26 قبل أن يسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس 2-0.

في الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63 سجل كيليان مبابي هدف باريس الثالث، وقلص ألبرت إليس الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، ثم سجل مباي نيانج هدفا ثانيا في الدقيقة 92.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة 34 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد بوردو عند 12 نقطة في المركز السادس عشر.