مقطع حقق ملايين المشاهدات.. شاهد فأر مخيف يتربص بامرأة داخل المرحاض

أثار مقطع فيديو تم نشره على TikTok صدمة المشاهدين، حيث ظهر فأر يستريح داخل مرحاض أحد المنازل الأمريكية في نيويورك.

في المقطع الذي حقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة، يظهر الفأر جالسًا في حوض المرحاض داخل أحد المنازل الأمريكية، بعدما شق طريقه عبر المواسير.

تفاجأت صاحبة المنزل بالفأر متربصًا داخل المرحاض عند دخولها لقضاء حاجتها، مما أصابها بالذعر.

حاولت المرأة وزوجها إبعاد الفأر لكنه أبى ألا يتحرك، منا دفعها لنشر المقطع عبر تطبيق TikTok وسألت المستخدمين عن رد فعلهم إذا تعرضوا لنفس الموقف.

بشكل مرعب، فإن الفئران ليست ببعيدة عن شق طريقها عبر مراحيضنا، فهي في الواقع مهمة سهلة للغاية بالنسبة لهم.



https://vm.tiktok.com/ZM8xo94ak/