السفير البريطاني عن مشروع حماية الدلتا: هدفه حماية  الأراضي وسكانها من الفيضانات وتملح التربة

شدد جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، على أهمية مشروع حماية دلتا النيل من التغيرات المناخية المحتملة في المناطق الساحلية، نظراً لزيادة صمود المجتمعات الساحلية .

وأكد جاريث بايلي خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، على أن أهمية تلك المشروع تكمن في جانبين، أولهما حماية المجتمع، وثاني الجوانب هو حماية " دلتا " النيل من اية تغيرات مناخية محتملة قد تؤثر عليها.

وأشار السفير البريطاني بالقاهرة إلى أن هذا المشروع يشهد تعاوناً ثلاثياً كونه مشروع تم إطلاقه بالتعاون ما بين الامم المتحدة والحكومة المصرية والبريطانية، قائلاً : " نستثمر في هذا الصدد لحماية الدلتا وسكانها من أهل الريف القطانين من جهة الشرق، وذلك عبر بناء " كثبان رملية بطول 70 متر".

وأكمل جاريث بايلي: "هذه الكثبان تحمي سكان تلك المناطق من مخاطر التعرض لفيضانات أو ارتفاع في منسوب المياه ".

وأوضح السفير البريطاني بالقاهرة أن محافظة كفر الشيخ هي موقع بناء تلك الكثبان قائلاً : " لحمايتها من إحتمالية إرتفاعات مستوى المياه في البحر المتوسط. "

ونوه جاريث بايلي أن أهمية هذا المشروع ليس فقط في حماية الدلتا من الفيضانات أو ارتفاع مستوى منسوب مياه البحر المتوسط ، بل أيضاً حماية الدلتا من مخاطر " تملح التربة " ، قائلاً : " هذا المشروع يحمي اراضي الدلتا من خطر تملح التربة، بسبب التغيرات المناخية التي قد تؤثر على الزراعة وجودتها بتلك الاراضي ".