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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 7-11-2021

جنيه استرليني
جنيه استرليني

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف الجنيه الاسترليني في مستهل التعاملات اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء 21.55 جنيه في بنك الاستثمار العربي.

البنك المركزي المصري

21.52 جنيه للشراء، مقابل 21.43جنيه للبيع.
 

البنك الأهلي الكويتي

21.35 جنيه للشراء، مقابل 21.59 جنيه للبيع. 

مصرف أبو ظبي الإسلامي

21.39 جنيه للشراء، مقابل 21.56جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات


21.21 جنيه للشراء، مقابل 21.59جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني

21.21 جنيه للشراء، مقابل 21.59جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول

21.38 جنيه للشراء، مقابل 21.38جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي الدولي

21.19 جنيه للشراء، مقابل 21.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو 

فيما جاء سعر العملة الأوربية الموحدة اليوم الاحد كالأتي:

البنك الأهلي الكويتي

18.12 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.18 جنيه للشراء، مقابل 18.29 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات


18.9 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني

18.9 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.
بنك كريدي اجريكول

18.14 جنيه للشراء، مقابل 18.31 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني اليورو البنك الاهلي البنك المركزي المصري

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