أليو ديانج: حاولنا تسجيل 7 أو 8 أهداف في الزمالك

قال أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، إنه سعيد للفوز العريض الذي حققه فريقه على حساب الزمالك بالقمة 123، التي جرت أمس الجمعة بالدوري الممتاز.

وأضاف أليو ديانج، خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” قدمنا أداء جيدا أمام الزمالك ونجحنا في تحقيق نتيجة كبيرة”.

وأكمل:” اجتهد لتقديم أفضل ما دي دائما من أجل فوز فريقي في كل المباريات، هذه ليست مباراتي الأولى أمام الزمالك ونتدرب على مثل هذه التصويبات خلال التدريبات”.

وتابع :” سيطرنا أمام الزمالك فكانت المباراة سهلة علينا، وسامي قمصان يقود تدريب يومي لتحسين تصويبات اللاعبين، وهدفي الثاني لم يكن متفقا عليه، وذكاء أفشة دفعه لتمرير الكرة لي في مكان جيد”.

وأردف:” حاولنا تسجيل 7 أو 8 أهداف في الزمالك، ولكننا كنا نواجه فريقا كبيرا والأمر لم يكن سهلا، واعتبار أن الهدف الأول باسم حارس الزمالك لا يشغلني أنا من سددت الكرة من البداية، وسر احتفالي بالأهداف، يرجع إلى أن زوجتي تمارس لعبة كرة السلة وأهديها كل هدف أسجله”.