السفير البريطاني: أكلت  كشري مخصوص ورز بلبن

أجاب السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن ما لمسه من تغير في مصر بعد مغادرته لها إبان فترة عمله في سفارة القاهرة قبل 19 عاماً مضت قبل ان يعود كسفير لبلاده في عام 2021 قائلاً : " أكثر شيء لمسته تغير كثيراً من جهة الدينامكية في الاقتصاد وحجم الاستثمارات ".

وأضاف جاريث بايلي خلال لقائه مع برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلاً : "المصريين بقوا كما هم على مدار عشرين عاماً، منذ أن ودعتهم بعد فترة عملي الاولى، حيث يتمتعون بخفة الدم بشكل كبير".

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، قائلاً: "لكني لم اكن أتوقع حجم الاستثمارات التي ضخت في الاقتصاد، بالاخص في مستقبل البنية التحتية للاقتصاد المصري، وكذلك المدن الجديدة "

وضرب جاريث بايلي مثالاً على ذلك، بالتغير الذي لمسه في البنية التحتية للبلاد خاصة في مجال الطرق، بزيارته الاخيرة قبل اسبوعين للعين السخنة حيث تفاجأ السفير بوجود تطوير كبير للطريق وأصبح من أحدث الطرق المكون من ستة حارات ذهاباً وإياباً، قائلاً : " الطريق هائل ستة حارات رايح جاي، وده كويس جداً .. ومافيش طريق سريع زي كده في بريطانيا. "

وأشاد السفير البريطاني بالقاهرة بالاجراءت التي تبنتها الدولة المصرية عبر تصميمها من أجل إحراز تقدماً إقتصادياً، قائلاً : "هذا التصميم من قبل الدولة المصرية لتحقيق تقدم إقتصادي هو أمر مثير للاعجاب وأمر لايمكن تصوره ".

وحول أهم الاماكن التي حرص على زيارتها فور وصوله للقاهرة، قال جاريث بايلي : " الاجابة بسيطة هو نهر النيل ..لان منزلي مطلاً على نهر النيل فحرصت فور وصولي للقاهرة، الصعود للاعلى، وشاهدت النيل أمامي .. لذا أنا سعيد .. ويقولون من يشرب من النيل يعود إليه مجدداً".

واعترف السفير البريطاني بالقاهرة بحبه للأكل المصري قائلاً : " عندي اعتراف بسيط أنا بحب الاكل المصري جداً وبالاخص " الكشري" .. وأنا عارف أنه من ابسط المأكولات لكن ألذ منه مافيش ".

وتابع السفير البريطاني بالقاهرة، قائلاً: "وتناولت رز باللبن كان حلواً الحمد لله مش عاوز أكتر من كده ".