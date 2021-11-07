أليو ديانج: اعتبر الهدف الأول باسمي ولا يشغلني احتسابه لـ أبوجيل

قال أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، إنه يعتبر الهدف الأول الذي جاء في شباك الزمالك، باسمه خاصة وأنه من سددها في البداية.

وأضاف أليو ديانج، خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” قدمنا أداء جيدا أمام الزمالك ونجحنا في تحقيق نتيجة كبيرة”.

وأكمل:” اجتهد لتقديم أفضل ما دي دائما من أجل فوز فريقي في كل المباريات، هذه ليست مباراتي الأولى أمام الزمالك ونتدرب على مثل هذه التصويبات خلال التدريبات”.

وتابع :” سيطرنا أمام الزمالك فكانت المباراة سهلة علينا، وسامي قمصان يقود تدريب يومي لتحسين تصويبات اللاعبين، وهدفي الثاني لم يكن متفقا عليه، وذكاء أفشة دفعه لتمرير الكرة لي في مكان جيد”.