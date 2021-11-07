ذكرى وفاة هيثم أحمد زكي..عفاف شعيب تكشف أسرارا عن الراحل

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة هيثم أحمد زكي حيث توفى 7 نوفمبر عام 2019. هيثم بدأ حياته الفنية في العام التالي لوفاة والده باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم"، بعد ذلك حقق نجاحًا كبيرا عندما قدم فيلم "البلياتشو".

وكشفت الفنانة عفاف شعيب عدد من الامور الخاصة عن هيثم حيث قالت خلال أحد البرامج التلفزيونية "هيثم الله يرحمه كان خجول جدا ومنطوي وكانت مشكلته أنه كان كل شوية يغير تليفوناته وماكنتش تعرف تلاقيه غير بالقطارة، وكان بيوعدني ويقولي انا جاي ومايجيش".

وأضافت شعيب: "أنا ماقصرتش في حقه، كنا بنرن عليه كتير، وهو مايردش، ممكن يرد عليك بعد يومين تلاتة، ده حتى كان عنده مشكلة كبيرة خاصة بيه وحلتها له".

واستكملت: "أنا زي مامته وباباه وصاه وقاله دي عمتك، وكان في اللوكيشن يقولي يا عمتو يا عمتو، كان هيبقى نجم كبير، بس ربنا له قضاء ونفذ، الحمد لله وبتنمى كل الشباب يكونوا زي هيثم وفي طيبته وقلبه الطيب".

