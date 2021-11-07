محمد يوسف: كنت مساعدا لجوزيه حين احتاج الأهلي لتسجيل 3 أهداف أمام الملعب المالي

تحدث محمد يوسف المدير الفني للنادي السابق للنادي الاهلي عن كواليس مباراة القلعة الحمراء مع الملعب المالي، والتي حسمتها كتيبة مانويل جوزيه في ذلك التوقيت بثلاثية.

وقال يوسف خلال استضافته لبرنامج كرة كل يوم المذاع علي قناة الحياة : “كنت مدرب مساعد مع مستر مانويل في 2011 وخسرنا أمام الملعب المالي ذهابا، خلال مباراة العودة تأخرنا بهدف مبكر وخلال الدقيقة 22 قام جوزية بتغيير لاعبين بشكل سريع أخرج شوقي وأحمد فتحي، ودفع بـ أبوتريكة وعبدالله السعيد”.

وتابع: “أستغربت من قرار جوزية لكن تريكة نجح في تسجل هاتريك وأتذكر أنه كان مريضا قبل المباراة، لذلك هو امر من المهم ان يتدخل المدير الفني لحسم اي نتيجة بسرعة وتدارك التأخر".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.