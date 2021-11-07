إصدار البطاقة الذهبية للمسنين قبل نهاية العام.. مدير مستشفى المسنين توضح

قالت الدكتورة هالة سويد، مدير مستشفى المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس، إن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت إصدار البطاقة الذهبية للمسنين قبل نهاية العام، وذلك ضمن مشروع قانون حقوق المسنين بالنواب، معقبة: "ديه خطوة مهمة جداً وكنا مستنينها من زمان".

وأضافت هالة سويد في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "cbc"، أن أعداد المسنين في تزايد دائماً داخل مصر وعلى مستوى العالم بأكمله، حيث إن سيصل عددهم في عام 2050 إلى 20 مليون مُسن، منوهة أن هذا يعني معاناة أغلب المسنين من مشاكل صحية وبالتالي يجب تجهيز لهم منظومة متكاملة.

وقدمت مدير مستشفى المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس الشكر لكافة الهيئات التي تبنت هذه القضية سواء وزارة التضامن أو مجلس النواب، معقبة: "قضية المسنين مهمة جداً وستكون عبئا لذلك من الذكاء التخطيطي التجهيز لها".

ونوهت هالة سويد أن من مميزات قانون حقوق المسنين أنه غطى كل البنود المتعلقة بهم، سواء كانت رعاية صحية أو رعاية اجتماعية، بالإضافة إلى مشاركته في الأنشطة الرياضية، معقبة: "نسعى إلى شيخوجة نشطة سواء ذهنياً أو جسدياً".