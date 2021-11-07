قفشة: كلامي عن صلاح تم تفسيره غلط ووصل لمكانة كبيرة وهو أفضل لاعب فى العالم

قال محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر إن محمد صلاح أفضل لاعب فى العالم خلال الوقت الحالي.

وأضاف:" كلامي عن محمد صلاح اتفهم غلط وتم تفسيره غلط، محمد صلاح وصل لمكانة كبيرة ولم يصل لها أحد ".

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.