هاني حتحوت يكشف كواليس تراجع لاعبي الزمالك عن الانسحاب من مباراة القمة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن نادي الزمالك كان يتجه للانسحاب من مباراة القمة عقب حصول عمرو السولية لاعب الأهلي على ركلة جزاء ثانية للفارس الأحمر.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج “الماتش” الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن بعض لاعبي الزمالك فكر في الانسحاب من المباراة تعبيرا عن غضبهم لحصول الأهلي على ركلة جزاء ثانية، والتي تعد مستحقة .

وأوضح هاني حتحوت، إن البعض الآخر في فريق الزمالك، رفض الانسحاب وطالب زملائه بالعدول عن هذا القرار، حتى عاد الزمالك وأكمل اللقاء.

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.