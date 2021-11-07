مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 -11- 2021.. أبرزها ميلان وإنتر

تقام اليوم الأحد 7 -11- 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بالدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة
آرسنال × واتفورد- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
إيفرتون× توتنهام- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
ليدز يونايتد× ليستر سيتي - الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
وست هام يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
فياريال× خيتافي- الساعة 3 مساء
فالنسيا× أتلتيكو مدريد- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مايوركا× إلتشي - الساعة 7:30 مساء
أوساسونا× ريال سوسييداد - الساعة 7:30 مساء
ريال بيتيس× إشبيلية - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
فينيزيا × روما- الساعة 1:30 مساء
أودينيزي × ساسولو- الساعة 4 مساء
لاتسيو× ساليرنيتانا- الساعة 7 مساء
نابولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء
ميلان× انتر ميلان- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألمانى اليوم
هيرتا برلين × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
مارسيليا × ميتز- الساعة 4 مساء
ستاد ريمس × موناكو- الساعة 4 مساء
رين× ليون- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم
فاتح قرا جمرك× جالاتا سراي- الساعة 3 مساء
فنربخشة× قيصري سبور- الساعة 6 مساء