مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 -11- 2021.. أبرزها ميلان وإنتر

تقام اليوم الأحد 7 -11- 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم بالدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والإيطالي والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

آرسنال × واتفورد- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون× توتنهام- الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد× ليستر سيتي - الساعة 4 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

وست هام يونايتد× ليفربول- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

فياريال× خيتافي- الساعة 3 مساء

فالنسيا× أتلتيكو مدريد- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مايوركا× إلتشي - الساعة 7:30 مساء

أوساسونا× ريال سوسييداد - الساعة 7:30 مساء

ريال بيتيس× إشبيلية - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



فينيزيا × روما- الساعة 1:30 مساء

أودينيزي × ساسولو- الساعة 4 مساء

لاتسيو× ساليرنيتانا- الساعة 7 مساء

نابولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7 مساء

ميلان× انتر ميلان- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألمانى اليوم



هيرتا برلين × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



مارسيليا × ميتز- الساعة 4 مساء

ستاد ريمس × موناكو- الساعة 4 مساء

رين× ليون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم



فاتح قرا جمرك× جالاتا سراي- الساعة 3 مساء

فنربخشة× قيصري سبور- الساعة 6 مساء

