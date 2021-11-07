قبل لقاء الليلة.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول مع مضيفه وست هام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام كالاتي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، دييجو جوتا، ساديو ماني.

نادى ليفربول يتواجد في المركز الثاني فى جدول الترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 22 نقطة، جمعها من 10 لقاءات، حيث حقق 6 انتصارات و4 تعادلات، وهذا رقم جيد بالنسبة للفريق.



ويبحث الريدز في هذه الموقعة عن الفوز وخطف النقاط الثلاث كاملة للاستمرار في الضغط على المتصدر تشيلسي برصيد 25 نقطة، لذا سيقاتل بشراسة لتحقيق الانتصار ولا مجال للعثرات، لا سيما أنه يسير بخطى ثابتة نحو المقدمة.