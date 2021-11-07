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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ووست هام والقناة الناقلة

صدى البلد

يلتقي فريق ليفربول مع مضيفه وست هام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب لندن الأولمبي في ختام منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، تذاع المباراة عبر قناة Bein sports 1 hd premium.

نادى ليفربول يتواجد في المركز الثاني فى جدول الترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 22 نقطة، جمعها من 10 لقاءات، حيث حقق 6 انتصارات و4 تعادلات، وهذا رقم جيد بالنسبة للفريق.


ويبحث الريدز في هذه الموقعة عن الفوز وخطف النقاط الثلاث كاملة للاستمرار في الضغط على المتصدر تشيلسي برصيد 25 نقطة، لذا سيقاتل بشراسة لتحقيق الانتصار ولا مجال للعثرات، لا سيما أنه يسير بخطى ثابتة نحو المقدمة.

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الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول ووست هام والقناة الناقلة

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