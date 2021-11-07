نوستالجيا .. من هو أول مدير فني أجنبي في تاريخ الأهلي

يواصل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحقيق العديد من الانجازات مع فريق الأهلي، منذ توليه المهمة العام الماضي وآخرها حسم دربي القاهرة مع الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة بالدوري الممتاز.

ويعد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للفريق أول مدير فني افريقي يتولى تدريب المارد الأحمر وحتى الآن نجح في حصد لقب بطولة الدورى وكأس مصر ودورى ابطال افريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتولى قيادة النادي الأهلي 27 مدربا اجنبيا منذ بداية التعاقد مع مديرين فنيين أجانب.

ويعرض لكم صدى البلد تاريخ أول مدرب أجنبي تولى الإدارة الفنية للأهلي.

لم يتعاقد الأهلي مع أي مدير فني أجنبي منذ تأسيس فريق الكرة وحتى سنوات طويلة، قبل أن يلجأ الفريق للمدرب الإنجليزي كورتيس بوت، الذي سبق له قيادة فرق إنجليزية مثل سندرلاند وهولندية وتركية، وعمل أيضًا في النادي الأهلي النمساوي بيمربل والمجري تيتكوس والإنجليزي مكبرايد في فترات الأربعينيات والخمسينيات.

ولم يستطع كورتيس بوت تحقيق أي بطولة مع النادي الأهلي وقتها لتتم إقالته.

وبعدها تولى فريتز النمساوي المهمة الفنية للنادي الأهلي ليحقق ثلاث بطولات اثنان دوري عام وبطولة كأس مصر.