عماد متعب: لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك

كشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر، حقيقة هجومه على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عقب مباراة الزمالك. بالامس في الدوري المصري.

وقال متعب، في تصريحات للإعلامي كريم رمزي مع برنامج رقم 10 على القناة الأولى، موسيماني يظهر في المباريات الكبيرة بشكل جيد،.



واضاف لاعب الأهلي، موسيماني قدم 70 دقيقة أمام الزمالك، موضحا انه انتقد تغيراته وليس اكثر، وانه أخطا بخروج محمد شريف وأفشة.



وتابع متعب: “ لم اهاجم موسيماني وقدم مباراة جيدة أمام الزمالك”.

جدير بالذكر أن الأهلى فاز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.



سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.