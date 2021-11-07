البدء في مشروع إنشاء إسكان متميز بالغردقة

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالبحرالأحمر، اليوم ، البدء في أعمال إنشاء إسكان متميز بالغردقة



وقد تم ، البدء في أعمال تخطيط الموقع على الطبيعة والحفر لإنشاء 15 عمارة سكنية بإجمالي 300 وحدة سكنية لمشروع إسكان متميز بجوار السوق الحضاري الجديد بمنطقة الدهار بالغردقة.



وأوضح المهندس محمد عبد المنعم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، أن المشروع ملك محافظة البحر الأحمر، وتمويل صندوق إسكان المحافظة ، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، وذلك بتعليمات ورعاية عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، ومحمد البندارى، سكرتير عام المحافظة.

على الجانب الآخر التقى اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، أصحاب محلات الجزارة بقاعة الوحدة المحلية، بحضور مدراء أقسام الأزمات والبيئة والمتابعة الميدانية والأمن بالوحدة المحلية و مدير إدارة التموين ومدير المركز المتطور والمفتشين بالإدارة.



ووجه رئيس مدينة القصير خلال اللقاء بضرورة مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين ل أبناء المدينة، وكذلك مراعاة البعد الاجتماعي لهم، موضحا أنه يجب على كل تجار المدينة بصفة عامة مراعاة ضميرهم وعدم المبالغة في أسعار السلع الموجودة بالأسواق.



وأثمر اللقاء عن تثبيت أسعار اللحوم، حيث تعهد أصحاب محلات الجزارة على بيع سعر كيلو اللحمة بسعر ثابت يصل إلى ١٣٠ جنيه، وذلك إلى الأول من يونيو القادم.



وناشد رئيس المدينة الجزارين بالعمل على رضاء المواطنين، وعدم وجود أي شكاوى منهم، والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية التى تحرص عليها الدولة بكافة ربوع مصر وكذا التعاون من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.



وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وجه بتحسين أوجه الخدمات لأهالى مدن المحافظة، والعمل على بذل المزيد من الجهد للتأكد من ضمان جودة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الادمى فضلا عن محاربة غلاء الأسعار بالمحافظة.